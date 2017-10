Un Messi sublim condueix Argentina al Mundial

La divuitena i última jornada de les eliminatòries de l'Amèrica Llatina no ha defraudat i les tres places directes per al Mundial de Rússia 2018 que hi havia en joc, més la de la repesca, han anat canviant de mans per finalment donar una alegria a Uruguai, Argentina i Colòmbia, ja classificades i per aquest ordre després de Brasil, mentre que el Perú se les haurà amb Nova Zelanda per intentar no faltar a la cita.

No va fallar l'Argentina, la gran observada pel seu mal moment de joc i per ser una històrica sense marge d'error. I gràcies a Leo Messi, el seu capità i home clau, no va fallar. El '10' es va guanyar part del cel i cor dels argentins amb un hat-trick 'clau amb què els de Jorge Sampaoli van remuntar el gol de l'Equador als 39 segons.

Contra l'estadística, contra la pressió i contra tot, l'Argentina se la va jugar amb la seva última bala i li va sortir bé per inspiració 'divina'. Els tres gols de Messi, l'únic que realment va inquietar i va fer patir a Equador, van valer al final per ser tercers a la taula i anar amb bitllet directe just per darrere d'Uruguai i, això sí, lluny del líder Brasil.

Uruguai, que tenia tot de cara, no va decebre i va vèncer a casa a Bolívia (4-2) tot i 2 autogols de Silva i Godín. La mala sort no va ser un obstacle doncs Càceres, Cavani i Luis Suárez per partida doble van doblegar a una Bolívia ja eliminada. Amb la victòria, els d'Óscar Tabárez van segellar la segona classificació i estaran de nou en un Mundial disposats a donar la campanada amb el seu dupla ofensiva i el poder darrere del capità Godín.

La tercera i última plaça directa que hi havia en joc se la va emportar, malgrat el suspens final, Colòmbia. Els 'cafeters' van empatar en l'Estadi Nacional de Lima davant el Perú (1-1) i acaben quarts aquestes renyides Eliminatòries. Un gol de James Rodríguez va avançar a Colòmbia però Paolo Guerrero va empatar poc després per signar les taules.

Un empat que deixa al Perú amb cert bon gust de boca. Malgrat que un triomf davant els seus aficionats els hauria portat ja a l'Mundial, encara tenen al seu abast estar a Rússia l'any vinent. Per a això hauran de passar una repesca dura pel llarg viatge fins a Nova Zelanda, on els 'kiwis' esperen per intentar donar la campanada i colar-se al Mundial. Perú, tot i la prudència, va celebrar el no quedar fora del tot.

Aquest gerro d'aigua freda, gelada més aviat dit, se'l va beure Xile. La 'roja' va ser un ninot trencat en mans del Brasil. Els de Tite, ja classificats, es van acomiadar a l'Allianz Parc de Sao Paulo amb un còmode triomf (3-0) gràcies als gols del blaugrana Paulinho i al doblet de Gabriel Jesús. Els mateixos que deixen fora a Xile, la gran decepció i sorpresa, en negatiu, d'aquesta última jornada.

La vigent campiona de la Copa Amèrica o subcampiona de la Copa Confederacions no estarà al Mundial. Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Charles Aranguiz i companyia no van estar fins de cara a porteria i en canvi, tot i el bon fer inicial de Claudio Bravo, el Brasil no va titubejar i es va acomiadar-se de res d'unes Eliminatòries en què han estat el millor equip de llarg.

A Asunción, al Defensors del Chaco, Paraguai va perdre les poques opcions que tenia d'anar a Rússia, que encara remotes les tenia, en caure davant la cuer Veneçuela. Un gol d'Yangel Herrera al minut 84 va acabar amb qualsevol indici d'esperança i els paraguaians no podran estar, tampoc, en el següent Mundial.

Amb dues remuntades i dos empats sense gols en els primers 45 minuts, va ser una última jornada d'infart en què diversos equips havien ulls i oïda en altres partits. No va decebre aquesta lluita per anar a Rússia i una de les Eliminatòries més renyides que es recorden, amb fins a quatre places en joc --tres per la via directa i una via repesca--, no es va dirimir fins als xiulets finals.