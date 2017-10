El Palència encadena la tercera derrota abans de rebre diumenge els manresans

Dos dels equips més potents de la LEB Or, l'Ourense i el Palència, encara no han guanyat cap partit en les tres primeres jornades de lliga i comparteixen la cua de la classificació, a l'espera del que facin avui el Lleida i l'Osca, que s'enfronten en un duel entre conjunts que encara s'han d'estrenar.

El Palència, rival aquest proper diumenge de l'ICL, va perdre ahir per 80-72 en la visita a l'Araberri, que es confirma com una de les revelacions d'aquest inici de curs. El conjunt basc, repescat per l'ascens del Betis als despatxos, va construir una plantilla en 15 dies i gairebé no va poder fer pretemporada. Però, de moment, ja ha guanyat dos partits. Ahir, el seu millor home va ser el base nord-amercià Alec Wintering, autor de 23 punts i 31 de valoració. Al Palència, els exmanresans Jordi Grimau i Sergi Pino van aportar 10 i 9 punts, respectivament.

L'Ourense també s'ensorra després de perdre ahir per 89-80 amb el Sammic, un l'altre conjunt basc de la categoria, que aquest estiu ha pujat des de la LEB Plata. De res van servir al conjunt gallec els 25 punts del lituà Uzas, ni els 15 del finlandès Ahonen. Quatre jugadors del Sammic van anotar 12 punts o més per signar un triomf coral del seu equip.



Dos equips invictes

Al capdvant de la LEB Or hi ha l'Oviedo, que entrena Carles Marco, i el Melilla, botxí de l'ICL en l'última jornada. Anit, els asturians van aconseguir una victòria de prestigi a la Corunya (71-76), liderats pels 16 punts de Mouhamed Barro. Fran Cárdenas, Maynard i Geks el van acompanyar amb 10 punts, i l'exmanresà Romaric Belemene, cedit per l'Unicaja, en va sumar 9. Al Corunya, l'exmanresà Dmitry Flis va destacar amb 15 punts i 7 rebots.

El Melilla, per la seva part, va derrotar el Barça B per 71-84 amb 15 punts de Mamadou Samb. El millor barcelonista va ser Pol Figueras, que en va anotar 11.

Just darrere dels dos colíders s'hi situa el Clavijo, que ahir va superar el Valladolid amb una bona actuació de conjunt: quatre jugadors amb 10 punts o més anotats. I el Breogán va estrenar el seu caseller de victòries i va trencar la bona ratxa del Prat, a qui va passar per sobre (85-63). El navassenc Salva Arco va ser el màxim anotador dels gallecs, amb 19 punts, i Guille Rubio, el més valorat (20).