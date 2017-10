Piqué i Ter Stegen tornen a entrenar-se amb el Barça

El central Gerard Piqué i el porter Marc-André Ter Stegen van tornar a entrenar-se ahir a les ordres d'Ernesto Valverde. Són els primers internacionals blaugrana que es reincorporen a les sessions preparatòries de l'equip.

Gerard Piqué no va jugar en el darrer partit disputat pel combinat estatal, dilluns a la nit, a Israel (0 a 1), per acumulació d'amonestacions. Per la seva part, Ter Stegen va completar diumenge, amb Alemanya, la participació dels germànics a la fase de classificació per al Mundial 2018, en imposar-se a la feble Azerbaidjan per un contundent 5 a 1. Alemanya sumava així deu victòries en deu partits.

Piqué i Ter Stegen s'afegeixen als cinc jugadors del primer equip barcelonista que aquests dies s'han estat entrenant a Barcelona sota la direcció de Valverde, ja que no estaven convocats per cap selecció: Paco Alcácer, Gerard Deulofeu, Sergi Roberto, Aleix Vidal i Denis Suárez.

Per completar la sessió, el tècnic blaugrana va comptar amb tres jugadors del filial: Morer, Santi Bueno i Moisés, així com amb cinc futbolistes del juvenil A.

L'equip d'Ernesto Valverde tornarà a entrenar-se avui, a partir de les 11 h, per preparar el partit de dissabte que ve contra l'Atlètic de Madrid, al Wanda Metropolitano.