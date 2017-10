Desastre per a Xile, que queda fora

? Un dels grans damnificats de la darrera jornada de la fase sud-americana per al mundial va ser l'actual campiona d'Amèrica. Xile depenia d'ella mateixa per entrar a Rússia, però havia de jugar a Brasil i va confirmar que els darrers mesos han estat horrorosos, va caure per 3-0 i no serà ni a la repesca. Aquesta la jugaran Perú, que no és a un mundial des del 1982, i Nova Zelanda.