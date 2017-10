Estats Units protagonitza la decepció més gran i no serà present a Rússia

Molta gent pensava que la no presència d'Argentina al mundial de Rússia podria ser la sorpresa més gran. Al final, no va passar, però pocs es podien imaginar que aquesta arribaria pocs minuts després procedent d'uns milers de quilòmetres més al nord. Estats Units va quedar sense cap possibilitat, ni tan sols a la repesca, de ser present a Rússia l'estiu vinent després de caure de manera inesperadíssima al camp de Trinitat i Tobago. La selecció representativa de les illes caribenyes, que ja estava eliminada, va superar els nord-americans per 2-1 i va permetre que Panamà, de manera polèmica i directa, i Hondures, a través d'una eliminatòria posterior que ha de guanyar a Austràlia, puguin ser a la fase final.



Cop per al 'soccer'

Per a un país en el qual el futbol, al qual ells anomenen soccer, ha evolucionat tant en els darrers anys, no ser present a la cita mundialista és un cop molt dur. També ho és per a la FIFA, que veu com marxa un mercat televisiu en auge. L'equip de Bruce Arena havia fet un pas gairebé decisiu en derrotar Panamà divendres passat i només necessitava un empat per classificar-se de manera directa. Però Trinitat i Tobago es va avançar amb dos gols, un en pròpia porta d'Omar González i un altre de Jones. La nova estrella dels Estats Units, el davanter del Borussia Dortmund Christian Pulisic, va reduir la diferència, però el salvador empat no va arribar.

A més, es van donar els altres dos resultats nefastos. Panamà, que perdia contra la ja classificada Costa Rica per 0-1, va empatar mitjançant Gabriel Torres en un gol molt polèmic ja que no s'arriba a determinar si la pilota traspassa la línia de gol. Dos minuts abans del final del partit, Román Torres va fer el gol històric que classifica Panamà per al seu primer mundial. Juntament amb Islàndia, seran els debutants a Rússia, a l'espera del que encara pugui fer Burkina Faso a Àfrica. Paral·lelament, la tempesta perfecta va destrossar els Estats Units amb la victòria d'Hondures contra el també classificat Mèxic. Els catrachos van remuntar dues vegades i, d'estar gairebé eliminats, es trobaran ara una segona oportunitat contra uns australians que no semblen en el seu millor moment. Mentrestant, el gran gegant nord-americà jeu estabornit a terra.