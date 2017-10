El Força Lleida deixa el grup de cuers, i segona victòria per al Palma

L'Actel Força Lleida va evitar ahir caure a la zona d'equips que encara no han aconseguit cap victòria a la lliga LEB Or. I ho va fer guanyant a la pista d'un altre dels equips que encara no s'han estrenat, un Levitec Osca que comparteix aquest honor amb el Chocolates Trapa Palència, proper rival de l'ICL a la lliga, aquest diumenge, i l'Ourense. Els homes de Borja Comenge van guanyar a la ciutat aragonesa gràcies a un bon segon quart i a mantenir l'avantatge en els dos següents.

Ni la gran actuació de l'holandès Kevin van Wijk, autor de 21 punts i amb la valoració més alta de la jornada, amb 32, no va ser suficient per batre uns lleidatans que van tenir quatre homes damunt dels 10 punts, entre ells el manresà Miquel Feliu, autor de 12. Els màxims anotadors de l'Actel van ser el base Ogungbemi-Jackson i l'ala Dukanovic, autors de 14. El Levitec es va acostar a cinc punts quan encara faltaven dos minuts, però els visitants van mantenir la calma i es van endur la primera victòria de l'any.

Per la seva banda, l'Iberostar Palma va fer baixar del núvol un Càceres que divendres havia apallissat el Barça B i el va guanyar en un duel que va anar equilibrat fins al final. El Càceres no va tenir tanta facilitat anotadora com en l'enfrontament anterior, sobretot des de la línia de tres punts, i va ser vençut per un equip que segurament acabarà la temporada a la zona alta i que sembla tenir força recursos. Un total de set equips tenen dues victòries, com els balears, i sis més n'han acumulat una. Només Oviedo i Melilla han pogut fer el ple.