Joselito i Ferrao enderroquen el mur txec i classifiquen el Barça

El Barcelona Lassa ha aconseguit la classificació per a la ronda elit de la Copa d'Europa després de derrotar el FK Chrudim (2-0) en un difícil partit decidit per Ferrao i Joselito a la segona part.

Els blaugranes s'han trobat amb un rival molt ordenat en defensa i que ha tingut en el porter Lytvynenko el seu millor home. Els d'Andreu Plaza només han aconseguit desequilibrar el xoc amb una jugada d'estratègia que ha rematat Ferrao i amb un gol de Joselito dos minuts després d'un robatori de pilota.

El Barça, que ha disposat de 14 llançaments entre els tres pals en el primer temps, s'ha estavellat una vegada i una altra contra el mur defensiu txec i l'efectivitat de Litvinenko.

El Chudrim ha tingut la seva gran ocasió per desfer l'empat en els dos minuts que ha jugat amb un més per la rigorosa expulsió de Roger Serrano a cinc minuts del descans per una puntada de peu per darrere a Felipe quan el brasiler se n'anava sol a jugar-se el mà a mà amb Paco Sedano.

Els blaugranes han estat encertats en la defensa durant aquests dos minuts i els dos trets de Felipe han estat repel·lits per la saga del Barça. Rivillos i Leo Santana han tingut dues bones ocasions en les minuts finals però l'estat de gràcia de Lytvynenko no tenia fi.

En la represa ha perdonat el Chrudim amb dues ocasions claríssimes de Felipe, després d'una pèrdua de pilota de Rivillos en què el brasiler no ha encertat sol davant Paco Sedano, i de Dosa, que no ha sabut culminar amb encert una ràpida contra dels txecs.

Ferrao ha acabat amb la resistència txeca mediada la segona part en una jugada d'estratègia. Ha estat en un córner en el qual Joselito ha tret la seva murrieria mirant a la vora de l'àrea i assistint en paral·lel perquè el brasiler s'avancés al seu defensor i batés amb subtil remat a Lytvynenko.

Els blaugranes han volgut resoldre el partit per la via ràpida sense donar temps a Chrudim a recuperar-se de la maçada després del gol encaixat. Ha estat Joselito novament protagonista de l'acció que deixaria el partit sentenciat en recuperar la pilota en un mal allunyament de Felipe i batre a Lytvynenko amb un potent tret.

El Chrudim ha apostat amb jugar els últims cinc minuts amb un home més en atac amb el seu brasiler Max de porter-jugador i ha trobat la seva ocasió de reduir l'avantatge en un tret clar de Slovacek que Paco Sedano ha repel·lit amb el cos.

Els blaugranes també han disposat de diverses ocasions per ampliar el seu avantatge, però a la primera el pal ha provocat que Marc Tolrá no marcar el tercer i en la segona Adolfo no ha encertat amb un tret des de mig camp amb la porteria txeca sense porter.



Fitxa tècnica

0 - FK Chrudim (0+0): Lytvynenko; Koudelka, Pavel Drozd, David Drozd, Slovacek -equip inicial-, Roman Mares, Max, Dosa, Felipe i Sorokin.

2 - Barcelona Lassa (0+2): Paco Sedano, Aicardo, Leo Santana, Dyego, Ferrao -equip inicial-, Tolrá, Adolfo, Mario Rivillos, Esquerdinha, Joao Baptista, Joselito, Roger i Rafa López.

Gols: 0-1, min.31: Ferrao. 0-2, min.33: Joselito.

Àrbitres: Eduards Fatkulins (Letònia) i Admir Zahovic (Eslovènia). Han expulsat amb vermella directa Roger Serrano (min. 15) i han amonestat Felipe i Slovacek, pel Chrudim, i Adolfo i Ferrao, pel Barcelona Lassa.

Incidències: partit corresponent a la segona jornada del grup quart de la Ronda Principal de la UEFA Futsal Cup disputat al Kioene Arena de Pàdua (Itàlia).