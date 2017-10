L'Espanyol espera el Llevant en plenitud de condicions

L'Espanyol rep el Llevant en plenitud, amb maduresa de joc, les idees clares i ganes d'amarrar els tres punts al seu estadi davant un rival que porta dues derrotes consecutives i no guanya a domicili des del mes de març passat.

El conjunt que dirigeix Quique Sánchez Flores ha mostrat fins ara seguretat defensiva, bon control de la pilota i enganxada a dalt, aspectes que li poden permetre començar un tram el calendari per marcar les seves aspiracions a mig termini.

La intenció de l'amfitrió és aprofitar la ratxa de dues derrotes seguides del rival, que sol patir en veure's per darrere en l'electrònic, pel que una de les claus del xoc serà veure si el conjunt local pot marcar en els primers compassos del partit a Cornellà-el Prat.

L'Espanyol recupera al lateral dret Javi López, i els centrecampistes Hernán Pérez i Pablo Piatti. Les baixes en la convocatòria són el davanter Álvaro Vázquez i el central Naldo. Marc Navarro ha entrat a la llista malgrat treballar al marge en les últimes sessions per un lleu esquinç al turmell.

Els antecedents entre els dos conjunts són clarament favorables a l'Espanyol. De fet, el Llevant únicament ha guanyat en una ocasió en les seves visites al feu blanc-i-blau. Va ser en la temporada 2011-12 (1-2). La resta de partits s'han saldat amb sis victòries i quatre empats.

El Llevant arribarà a Barcelona amb la pretensió d'acabar amb la dinàmica de derrotes en Lliga i trencar l'estadística en la qual no guanya com visitant des del març passat, a Segona Divisió, quan es va imposar a Valladolid.

L'entrenador del conjunt "granota", Juan Ramón López Muñiz, té les baixes per lesió d'Iván López, Roger Martí, Samu García i Jason i va deixar fora de la llista al porter Mitch Langerak, Sasa Lukic i Eric Cabaco.

Per contra el tècnic asturià recupera el colombià Jefferson Lerma, absent des del 16 de setembre per un trencament muscular, que podria ser titular al centre del camp si el macedoni Enis Bardhi no s'ha recuperat de l'esforç físic després dels dos partits amb la seva selecció.

Lopez Muñiz ha inclòs a més en la convocatòria el migcampista Iván López 'Ivi', que es va perdre l'últim partit per una sobrecàrrega muscular i podria demà ocupar, al costat de José Luis Morales, les bandes de l'atac de l'equip.

Muñiz no ha avançat si farà canvis a l'onze pels dos últims mals resultats, encara que ha reconegut que el davanter Nano Mesa "ja està llest per competir" i podria substituir Álex Alegría en l'equip titular.

Alineacions probables:

Espanyol: Pau López; Sergio Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Darder, Fuego; Baptistao, Jurado, Piatti i Gerard Moreno.

Llevant: Raúl; Pedro López, Postigo, Chema, Toño, Campanya, Rober Pier, Lerma o Bardhi, Morales, Ivi i Nano o Alegria.

Àrbitre: Undiano Mallenco (comitè navarrès).

Estadi: Cornellà-el Prat.

Hora: 21.00.

----------------------------------

Llocs: Espanyol (14o. 8 punts). Llevant (10o. 9 punts).

La clau: La capacitat reacció del Llevant, després de dues derrotes consecutives.

La dada: el Llevant només ha guanyat una vegada en les seves visites a l'Espanyol.

La frase: Sergio Sánchez: "Hem de buscar el gol el més ràpid possible".

L'entorn: L'Espanyol ha tancat la campanya d'abonaments amb 27.308 socis.