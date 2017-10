L'Igualada buscarà el bitllet per a semifinals de la Lliga Catalana EBA

El Club Bàsquet Igualada buscarà el bitllet per a les semifinals de la Lliga Catalana EBA aquest migdia, quan rebrà el CB Vic-Universitat de Vic en els quarts de final de la competició, a les 12.30 h al poliesportiu de les Comes.

Els vigatans han començat bé la lliga en el grup C-B d'EBA, amb victòries a la pista del Salt (67-79) i a casa davant el Valls, al qual es va imposar amb molta contundència (97-57). En canvi, només ha perdut un partit, al pavelló del Pardinyes Lleida (82-65). Per la seva banda, els anoiencs acumulen una victòria, de visitant contra el Simply Olivar (77-82), i dues derrotes, a casa davant el Mataró Feimat (63-76) i el Palma Air Europa (79-82). En cas de victòria, l'Igualada jugaria les semifinals davant el vencedor del Collblanc-Mollet, que es va jugar ahir a les 22 hores. Seria el dissabte 3 de febrer, en hora i lloc encara per determinar, i la final seria l'endemà. Per l'altra banda del quadre, les eliminatòries són Castellbisbal-Quart i El Masnou-Valls (tots dos avui a les 18 hores).



Quatre partits a Preferent

A més de la Lliga Catalana EBA, avui també hi ha jornada a les categories de júnior i cadet preferent, que disputen fins a quatre formacions de les nostres comarques. La primera és el júnior masculí del Catalana Occident Manresa, que visitarà la complicada pista d'un dels millors planters de l'estat espanyol, el Joventut de Badalona, en un matx que es posarà en marxa a partir de les 16 hores. Pel que fa als cadets manresans, que la setmana passada van donar la sorpresa en terres badalonines, rebrà la visita del Sant Boi-Almeda, a les 16.15 h. En categoria femenina, les júniors de la Joviat jugaran a casa davant un altre equip badaloní, el Círcol Catòlic, a les 10.45 hores. Finalment, les cadets de l'Igualada visitaran la complicada pista del Basket Almeda 2, a les 16.15 h.