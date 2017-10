Un penal polèmic a la primera part dóna el derbi al Berga

L´Avià continua sense sumar cap punt aquesta temporada després de caure derrotat en un derbi contra el Berga que ha vingut determinat per la jugada de l´únic gol del partit. Aquest ha arribat a través d´un penal molt protestat pel conjunt local, arran del qual Noguera ha donat els punts als blanc-i-vermells, que sumen nou punts en cinc partits quan encara en tenen un de pendent, el corresponent a l´1 d´octubre i que recuperaran per Tots Sants a casa contra el Molletense.

El duel ha estat dominat territorialment per l´Avià, ques'ha acostat a la porteria al segon minut de joc en una rematada de cap de Torres i cinc després, quan Solanich ha aturat el llançament d´una falta directa. Tot ha canviat amb la jugada del penal, una lluita d´un dels defenses de l´Avià per tapar la pilota i que aquesta sortís per la línia de fons que ha finalitzat amb el davanter del Berga a terra i amb la senyalització dels onze metres. Noguera ha tranformat el llançament amb facilitat.

Atacs infructuosos locals

Fins al descans, l´Avià s'ha començat a obrir per buscar el gol de l´empat i això ha provocat que el conjunt visitant pogués sortir en contraatacs. En un d´ells, Noguera ha xutat a fora. Ha pogut empatar Lianes al minut 43, però la seva rematada ha estat aturada pel porter.

A la segona part ha continuat la mateixa tendència, amb domini local però amb poc perill a les dues porteries, malgrat els múltiples canvis. Nacho ha tingut la millor oportunitat del conjunt avianès, però ha rematat massa desviat de la porteria de Solanich.

D´aquesta manera, i amb una expulsió per banda, la del local Ferri i la del tècnic berguedà, Joan Prat, ha anat acabant el partit que deixa clara la falta de contundència atacant de l´Avià i l´efectivitat d´un Berga que aconsegueix escalar posicions.