Rafa Martínez: «Podem donar algun ensurt a l'Eurolliga»

El santpedorenc Rafa Martínez, capità del València Basket, ha assegurat que l'equip afronta la seva quarta participació a l'Eurolliga amb la certesa que poden protagonitzar alguna sorpresa i amb la idea de competir davant dels millors equips del continent.

«Sortirem a competir i sabem que tenim equip per donar algun ensurt en aquesta Eurolliga, i a poc a poc veurem per què podem lluitar», va explicar Rafa Martínez en una trobada amb mitjans.

«L'afrontem com sempre, sense marcar-nos cap objectiu però sense tenir por. Competirem al màxim nivell davant d'aquests equips», va afegir el bagenc, que també va dir que són conscients que «és una competició molt llarga i no ens agrada marcar cap objectiu perquè és com ha funcionat l'equip i el club, i ha funcionat».

El capità del València va explicar que tenen «molta il·lusió» per tornar a la màxima competició del bàsquet europeu perquè «l'equip i el club mereixen participar en aquesta nova edició, pel que es va aconseguir l'any passat i altres anys en què hem estat competint per ser-hi».

Rafa Martínez va recordar la darrera participació a l'Eurolliga del club taronja, la temporada 2010-11, quan van estar a punt d'arribar a la Final Final. I va apuntar que «va ser una cosa important, ho vam gaudir molt».

Pel que fa al partit contra el Khimki, a qui visiten demà en la primera jornada, va apuntar: «És un equip similar al nostre, que sempre ha estat lluitant per ser a l'Eurolliga i ho ha aconseguit algun any», i ha augurat que «serà un partit força igualat».



Doellman fitxa per l'Efes

L'Eurolliga arrenca aquesta tarda amb cinc partits. Donarà el tret de sortida el Reial Madrid, que visita la pista de l'Anadolu Efes (19 h). Al conjunt turc encara no debutarà l'exmanresà Justin Doellman, anunciat ahir com a nou reforç interior per a Velimir Perasovic.

A la mateixa hora del Madrid, també es posa en marxa el CSKA, que rep a Moscou l'Armani Milà. Una hora després, a les vuit, el Baskonia visita la pista de l'Olympiacos, que té la baixa de la seva gran estrella, Vassilis Spanoulis; i també a les vuit, el Brose Baskets alemany rep el Maccabi. L'últim duel de la jornada enfrontarà a Màlaga l'Unicaja amb el vigent campió, el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic (21h).

Demà serà el torn del València Basket, que visita la pista del Khimki rus (19 h). Al mateix temps jugaran a Kaunas el Zalgiris i l'Estrella Roja. I tancarà la primera jornada un dels duels estrella: el nou Barça de Sito Alonso debuta a l'Eurolliga rebent el Panathinaikos de Xavi Pascual.