«Estadísticament és important sumar sis punts seguits, els partits a casa se'ns entrebanquen»

El tècnic del Manresa Jose Solivelles va admetre que el joc del seu equip no era l'esperat, tot i que «jo diferenciaria entre la primera i la segona part. A la primera, crec que hem tingut prou ocasions per trencar el partit. Després dels canvis tàctics efectuats pel Sant Cugat, ens ha costat tenir el control del joc». L'estratègia del tècnic Lluís Macià «de situar dos jugadors a pressionar l'inici de les nostres accions ofensives des de la defensa, enlloc d'un futbolista, com feien inicialment», en va ser la clau. Solivelles va explicar que «no ens deixaven robar pilotes al mig del camp i amb el seu joc aeri ens incomodaven. Tot i això, ens han empatat en un córner que no hem defensat correctament, en el que ha estat la seva única ocasió».

De moment, el Manresa té dificultats per superar satisfactòriament els partits com a local. «Els partits a casa se'ns entrebanquen», va reconèixer el tècnic rubinenc. Però Solivelles dóna més importància als sis punts aconseguits de forma seguida: «primer perquè estadísticament costa aconseguir-ho i també perquè ens apropa als capdavanters, ens situa en el cinquè lloc, tot esperant diumenge el líder Farners».