Un gol al minut 95 salva un Manresa molt espès davant el voluntariós Sant Cugat

Millor el resultat que el joc. Aquest és el resum del partit que ahir va jugar el Manresa davant del Sant Cugat al Congost. Un duel que va ser ajornat per la federació el dia 1 d'octubre.

Un gol de Brian a les escorrialles del temps de descompte va desequilibrar una confrontació que es va complicar sobretot arran del gol de l'empat que van aconseguir els vallesans al minut 60. A partir d'aquest moment, l'ansietat es va apoderar dels jugadors manresans, fins que al minut 95 Brian va decantar la balança amb un gol que serveix al Manresa per sumar el segon triomf consecutiu i pujar fins al cinquè lloc de la classificació.

El Manresa, que va optar per donar descans a diversos titulars, pensant en el partit del proper diumenge davant el líder Farners, formació que visitarà el Congost, va començar l'enfrontament amb el Sant Cugat amb un joc de toc. Al minut 2, una bona combinació entre Albert López i Solernou va acabar anb una rematada als núvols de Marçal Lladó.



Un penal cercat per Chipi



Els blanc-i-vermells van oferir el seu millor joc durant els quinze minuts inicials de partit davant un adversari tímid a l'hora de pressionar l'inici de les jugades des de la defensa local. En aquest context, al minut 14, Martínez Baena va assenyalar com a penal una acció de Capa sobre Chipi. El menut davanter va cercar la pena màxima descaradament i el central va mossegar l'ham. Malgrat les protestes dels jugadors visitants, Marçal Lladó va convertir la pena màxima amb mestria. Amb 1 a 0, el Sant Cugat va reaccionar, va pressionar amb més jugadors i va igualar el domini dels manresans.

Tot i això, les millors ocasions del primer temps van ser a càrrec dels davanters blanc-i-vermells. Marçal Lladó va assistir Albert López i aquest va executar una rematada rasa que el porter Juanmi va refusar a servei de cantonada. Al minut 35, rematada a boca de canó de Chipi que altra vegada el porter visitant va enviar a córner. Amb 1 a 0 es va arribar el descans.



Predomini del joc descontrolat



A la represa, el joc va estar en tot moment descontrolat i això ho va aprofitar el Sant Cugat per creure en les seves possibilitats.

En realitat, però, cap dels dos equips no arribava amb perill a la porteria contrària, fins que a la sortida d'un córner servit per Fer-ran Roca, el primer favorable als vallesans fins aleshores, el central Gerard va rematar de cap al fons de la xarxa. L'1 a 1 va fer que el Manresa tingués ansietat per aconseguir el gol de la victòria i oferís accions precipitades, quan els seus jugadors no queien en l'errada de protagonitzar estèrils jugades individuals. En trenta minuts de joc, l'acció més perilosa dels blanc-i-vermells va ser una rematada de cap del central Agus, arran d'un servei de cantonada executat per Sergi Soler (minut 74). Tampoc no va crear ocasions l'equip de Lluís Macià, si exceptuem una rematada rasa de Víctor Castro (minut 88) que Tienda va encertar a blocar.



El perill arriba al descompte



No van produir-se noves accions de perill fins al temps de descompte. Un servei de banda dirigit al cor de l'àrea visitant (minut 92) va rematar-lo Manel Sala. L'esfèrica, ben dirigida, va topar a l'esquena d'un defensa i va morir a córner. L'anhelat gol del triomf no va arribar fins al darrer sospir. Manel Sala va estavellar a la tanca defensiva una discutida falta asse-nyalada a la frontal de l'àrea. L'acció ofensiva va continuar sense gaire criteri, però la pilota va caure a peus de Brian, situat a l'àrea de gol, qui amb un xut ras i creuat va superar Juanmi i va segellar el costós triomf blanc-i-vermell.