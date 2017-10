L'Igualada ja és a semifinals de la Lliga Catalana EBA

El Club Bàsquet Igualada va superar el Vic (75-65) en un partit corresponent als quarts de final de la Lliga Catalana EBA, i d'aquesta manera obté el bitllet per a les semifinals de la competició. En aquestes s'enfrontarà al Mollet, que dimecres es va imposar a la pista del Collblanc (59-72), en un matx que es durà a terme el dissabte 3 de febrer, en hora i lloc encara per determinar. L'altra semifinal la jugaran el Masnou, que va guanyar el Valls (80-71), i el guanyador del matx entre el Castellbisbal i el Quart.

En el primer quart, els jugadors igualadins van estar molt intensos en defensa, i això va fer que els vigatans no poguessin desenvolupar el seu joc. Es va arribar al final dels deu primers minuts amb dotze punts de marge per als locals (23-11). En el segon quart la tendència va ser més o menys la mateixa, i els anoiencs van estar a un gran nivell en les ajudes defensives, fet que els va permetre córrer en transicions i anotar amb certa regularitat. A la mitja part de l'enfrontament el marcador reflectia tretze punts de marge per als jugadors igualadins (42-29).

En el tercer quart hi va haver una petita reacció dels visitants, que van retallar distàncies en l'electrònic, però tot seguit els locals van tornar a apujar el nivell defensiu i van entrar en els deu darrers minuts amb catorze punts de renda (61-47). En aquests, els visitants van sortir a totes, amb la intenció de capgirar el resultat, i van aconseguir bloquejar els anoiencs en atac. Un parcial de 0-11 va situar el Vic només tres punts per sota, però l'Igualada va sentenciar amb un triple.