L'Unicaja tomba el campió i el Madrid venç l'Efes a Istanbul

L'Unicaja va celebrar amb una gran victòria el seu retorn a l'Eurolliga: el conjunt malagueny va derrotar el vigent campió, el Fenerbahçe, per un ajustat 68-67. De fet, els turcs van protagonitzar una gran remuntada i van tenir la pilota per guanyar, però Sloukas va errar sobre la botzina.

Més plàcid va ser el triomf del Reial Madrid a la pista de l'Anadolu Efes turc. Els blancs es van imposar per 74-88 amb una gran actuació del jove Luka Doncic, autor de 25 punts. I la creu per als equips ACB va ser per al Baskonia, que va caure en la seva visita a la pista de l'Olympiacos (75-64).

Avui és el torn del València del santpedorenc Rafa Martínez, que visita el Khimki a Moscou (19 h). I dues hores més tard, el Barça s'estrena davant el Panathinaikos, en un nou retorn del seu ex entrenador Xavi Pascual al Palau.