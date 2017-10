Mascherano planeja el seu adéu del Barça i de la selecció

El defensa argentí del Barça Javier Mascherano va anunciar que el seu «cicle» amb la selecció acabarà al Mundial de Rússia del 2018 i va revelar que «potser» analitzarà marxar del club català quan acabi aquesta temporada.

El defensa va reconèixer que durant el 2016 el seu nivell «no va ser bo com en els altres anys», però va assenyalar que «ara» se sent «molt millor». «És més que evident que al meu club jugo menys perquè tinc dos centrals que són dels millors. Intento lluitar pel lloc i sobretot estar preparat per quan em toca. Quan tens un dels millors davant, ho acceptes i intentes capgirar la situació, res més. No sóc dels que s'enfaden, i encara menys amb els entrenadors», va dir Mascherano.

«Encara tinc contracte amb el club, és clar que potser una vegada que acabi la temporada veuré què faré, però encara no he parlat amb ningú. Des del Barcelona sempre m'han manifestat que estan contents amb mi, ja hi haurà temps per pensar», va afegir.

Mascherano, però, té més clara la seva retirada de la selecció després del Mundial: «El meu cicle a la selecció acaba a Rússia, no hi ha més enllà. Ja no queden gaires coses a la meva vida per fer. Jugar un Mundial i intentar ser de nou en una final és una de les poques coses que em motiven».