El Cadí la Seu no renuncia a donar la sorpresa davant el poderós Perfumerías Avenida

El Cadí la Seu té clar que «és molt difícil guanyar el Salamanca». Però no hi renuncia. Això sí, tocant de peus a terra. Ho explica el tècnic urgellenc, Bernat Canut, que aquest dissabte (19.45 h, Palau d'Esports de la Seu d'Urgell) tindrà al davant un dels seus mestres, Miguel Ángel Ortega. L'exentrenador del Sedis prepara ara un dels conjunts més potents del bàsquet femení continental. El Perfumerías Avenida és el rival de les noies de la capital de l'Alt Urgell el cap de setmana de la Fira de Sant Ermengol. Un motiu més per intentar plantar cara.

«Salamanca és un equip molt potent, però mirem de prendre'ns l'enfrontament com qualsevol altre partit de lliga i, a més, a casa. Per tant, l'equip treballa per fer un bon partit, sempre!», exclama en positiu Canut, que manté les baixes de llarga durada de Georgina Bahí, cada cop més a prop del retorn, i d'Ariadna Pujol. El seu rival, ple d'estrelles i centímetres, té el dubte d'una jugadora que bé coneixen a la Seu, la pivot internacional murciana Laura Gil, que en el darrer partit disputat contra el Girona es va fer un esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerre.

La rotació de l'equip castellà, però, deixa en poca cosa una possible absència de Gil. «Ens imaginem un partit molt dur amb un equip que ens collarà en defensa», avisa el preparador del Cadí, que dóna algunes claus per intentar frenar el totpoderós líder de la competició: «Haurem de llegir bé els espais que deixin, provocar errors al rival i, sobretot, controlar el rebot defensiu si volem competir». La missió no és gens fàcil. I, com torna a recordar Canut, «guanyar el Perfumerías és molt difícil? però algú ho farà algun dia». I a les urgellenques no els desagradaria gens ni mica.