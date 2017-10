Un ferm vincle amb la muntanya, l'esport i la natura

? La pràctica de l'esport enmig de la natura és essencial en la quotidianitat d'Oriol Estefanell. «Amb la família, als 8 anys vaig pujar al Pedraforca. Als deu, a la Pica d'Estats, i als dotze a l'Aneto». Va jugar als equips base del Manresa FS des de principi de segle i durant cinc anys complets al primer equip de l'entitat, abandonant a l'inici del sisè curs la pràctica del futbol sala. Durant aquest temps mai va deixar l'esquí i el ciclisme de muntanya. L'abril del 2013, després de participar en una acció de voluntariat de la UVic (on cursava Magisteri) al Nepal va fer els trekkings fins als camps base de l'Annapurna i l'Everest en solitari. «Va ser el meu bateig de foc». Des de llavors el seu esperit aventurer ha anat in crescendo. Any rere any recórre els Alps, els Andes i la Patagònia. Ha estat en indrets recòndits de Noruega i el Japó i ha assolit el cim del pic Lenin (7.134 m d'altitud).