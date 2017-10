L'Espanyol no forada la muralla granota i li invaliden un gol al final

L'Espanyol no va poder mantenir la bona ratxa a casa dels dar-rers partits, amb triomfs sobre el Celta i el Deportivo, i va cedir dos punts contra el Llevant en un partit poc vistós que va tenir una jugada polèmica en el tram final. El col·legiat, Undiano Mallenco, va invalidar un gol de Gerard Moreno al minut 82 en considerar que el davanter havia fet falta al lateral Luna en la rematada. El públic i el tècnic blanc-i-blaus van protestar molt, però sense resultat.

La primera meitat va ser de domini altern. El Llevant va començar molt concentrat i es va acostar a la porteria de Pau López. L'Espanyol les va veure venir i va disposar de la millor oportunitat de la fase inicial cap a la mitja hora de joc, quan Leo Baptistao va rematar massa alt amb tot a favor. El Llevant, però, va tornar a sovintejar la porteria local i Ivi i Morales haurien pogut allotjar la pilota al fons de la xarxa, però el primer no va estar encertat en la rematada i el segon va xutar massa desviat per assolir l'objectiu.

A la segona part, l'Espanyol va tenir més oportunitats. En una d'elles, Moreno va veure com Luna refusava sota la porteria i Leo Baptistao enviava el rebuig a fora. Tot seguit, va ser Sergi Darder qui va estavellar l'esfèrica al travesser de la porteria de Raúl Fernández. Va ser just abans de la jugada polèmica, que hauria pogut donar tres punts a l'Espanyol, que va merèixer més a la represa, però que no va poder obtenir.