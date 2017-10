Un Manresa RC invicte rep demà un CR Tarragona que tampoc no ha perdut

El Manresa RC jugarà demà diumenge la tercera jornada de la prèvia de la Divisió d'Honor al Congost contra el CR Tarragona a les 17 h. En la jornada anterior, els manresans, també a casa, s'enfrontaven als Senglars de Torroella de Montgrí. Tot i que s'esperava un duel feixuc i igualat, el Manresa RC va superar tots els osbtacles i es va imposar per un clar 41 a 7, i va sumar, a més, cinc punts per bonus ofensiu. Els partit no va ser senzill; l'equip bagenc dominava la possessió de l'oval i aturava els intents dels visitants per trencar la línia defensiva local. Tot i això, el duel es mantenia obert al descans amb un 19 a 7 en el marcador.

A la represa, i tot i ser expulsat un tercera línia manresà per deu minuts, i posteriorment de forma definitiva, els de casa van saber gestionar totes les facetes del joc i van posar el marcador al 36 a 7. Ja amb un home menys, va arribar la cirereta del pastís (41-7).