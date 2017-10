Nadal jugarà contra el botxí de Ramos una semifinal a Xangai

El mallorquí Rafa Nadal, número 1 del rànquing mundial, es va situar ahir a un sol pas de jugar la final del Màsters 1.000 que es disputa a Xangai, després de derrotar amb molts problemes el búlgar Grigor Dimitrov. Nadal va necessitar tres sets per vèncer-l0 (6-4, 6-7 i 6-3) i jugarà avui contra el croat Marin Cilic, que ahir va trencar de soca-rel les esperances del mataroní Albert Ramos, a qui va superar en dues mànigues, per 6-3 i 6-4.

Per l'altra banda del quadre, Roger Federer i Juan Martín del Potro reviuran el vibrant partit del darrer Obert dels EUA. Federer va vèncer Richard Gasquet per 7-5 i 6-4 i Del Potro va superar Viktor Troicki per 4-6, 6-1 i 6-4.