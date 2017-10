La participació al Vinya-Cross superarà els 500 atletes, demà a l'Oller del Mas

El Vinya-Cross de l'Oller del Mas complirà demà la tercera edició. És una proposta esportiva en dos formats, el de 10 i 5 km, que dóna a conèixer els paissatges del voltant de la finca i que passa per vinyes, camp de cereals, oliveres i tots els testimonis històrics com les barraques de vinya, el pou de glaç, etc. A la cita esportiva s'hi suma la solidaritat per a projectes socials com el d'aquest any, «Per un habitatge digne», de la Fundació Rosa Oriol, dedicat a ajudar amb els diners recaptats a garantir una vida en família en les millors condicions possibles, tenint en compte que l'habitatge és un dret fonamental per a les persones, sobretot quan a les famílies hi ha nens en risc d'exclusió social.

En principi, les inscripcions tenien un límit de 500 corredors, i s'ha incrementat a 100 més. Avui dissabte es podrà fer la recollida presencial dels dorsals a la botiga Rios Running de Manresa; demà diumenge, entre les 8 i 2/4 de 9 del matí, recollida de dorsals, i a les 10, sortida de la cursa; a les 12 del migdia es farà la corresponent entrega de trofeus. A banda de l'absoluta masculina i femenina, hi haurà tres categories, la de sub-23, M-40 i M-50