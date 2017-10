Resurrecció blaugrana a Europa i derrota del València de Rafa Martínez

El Barça Lassa, amb debut del manresà Marc Garcia a la màxima competició europea inclòs, va estrenar-se a l'Eurolliga amb una abassegadora victòria per 98-71 contra el Panathinaikos de Xavi Pascual, en un partit en què es va veure que els blaugrana són un equip molt diferent del de la temporada passada, amb lluita, ambició i també amb molta més capacitat anotadora. L'equip de Sito Alonso es va imposar en tots els parcials i va destacar el 33-17 del darrer, que va propiciar una diferència final de 27 punts important en els possibles desempats.

L'equip català va imposar un ritme frenètic des de l'inici, tot i la dura defensa grega que va permetre els visitants arribar al descans amb un 40-35 que ho deixava tot obert, però un parcial d'11-0 tot just sortint dels vestidors va deixar el partit sentenciat. Va debutar aquesta temporada Ante Tomic, fins ara lesionat, i l'equip forà es va arribar a situar a nou punts (63-54), però una altra arrencada extraordinària en el darrer quart (12-2) va disparar l'avantatge fins als vint punts, que van anar creixent fins al final. El francès Kevin Seraphin, amb 24 punts, va ser el millor dels catalans.

Abans, el València de Rafa Martínez havia perdut en el seu debut a la competició a la pista del Khimki, entrenat per l'exblaugrana Giorgos Bartzokas, per 75-70. El santpedorenc només va anotar tres punts en un triple. El conjunt de Vidorreta es va acostar a dos punts a l'inici del darrer quart (59-57), però aleshores va sorgir Alexei Shved, autor de 19 punts, per decidir. Per als valencians, el màxim anotador va ser Erick Green, que es va enfilar fins als 22 punts.

Ahir es va completar la primera jornada de l'Eurolliga amb un tercer partit, en el qual el Zalgiris Kaunas es va imposar a l'Estrella Roja (78-76).