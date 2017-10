La selecció sub-17 d'Èric Garcia es classifica per als vuitens

La selecció espanyola sub-17 de futbol, amb el martorellenc Èric Garcia, del Manchester City, a les seves files, va derrotar Corea del Nord per 2-0 en el tercer partit de la fase inicial del mundial que es disputa a l'Índia i es va classificar per als vuitens de final de la competició. El rival encara no es coneix perquè avui falten dos grups per completar-se. Garcia va disputar els 16 minuts finals d'un partit que els espanyols van decantar ben aviat, quan Moha va anotar el primer gol. L'equip estatal hauria pogut sentenciar molt abans del final, va fer dos pals i va respirar quan César Gelabert va anotar el 2-0 al minut 71.