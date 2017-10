Busca't a la galeria de fotos del Vinya Trail de l'Oller del Mas

El III Vinya-Cross de l'Oller del Mas va ser tot un èxit de participació, fet que permet accentuar els beneficis socials que genera la prova. L'ampliació de cent places del nombre d'inscripcions no va ser suficient per encabir en la cursa totes les persones interessades a gaudir d'una matinal ludicoesportiva. No es van poden atendre 150 sol·licituds.

Les curses de 10 i 5 km van iniciar-se, puntualment, a les deu. El campanar de la parròquia de Nostra Senyora del Roser (el Xup) ho va certificar. La prova va transcórrer en un ambient festiu i familiar, on la companyonia va predominar sobre l'esperit competitiu. Per als participants, la mesura de l'èxit la donava col·laborar en el projecte «Per un habitatge digne», impulsat per la Fundació Rosa Oriol, iniciativa destinatària dels beneficis generats pel III Vinya-Cross.

Un any més, sor Lucía Caram va figurar entre els corredors. «Reconec que el primer any la vaig fer caminant i l'any passat corrent a poc a poc. Enguany, estic més entrenada. Surto a caminar sis dies a la setmana, a l'albada. Crec que hauré superat la meva marca».

Un entrepà de botifarra i un tast de vi blanc ecològic Petit Bernat 2016 acompanyat de formatge de cabra i d'ovella va permetre als atletes refer-se de l'esforç.

La prova té la col·laboració de catorze empreses i la botiga Ríos Runnig com a partner esportiu. Atès l'interès que genera, els organitzadors es marquen la fita d'assolir els 800 participants l'any vinent. És a dir, duplicar el nombre de corredors en només quatre edicions.