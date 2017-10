El Cadí no anota al segon quart i perd amb el líder Perfumerías

Un quart per somiar i un quart per despertar-se malèvolament del somni. El Cadí va plantar cara al totpoderós Perfumerías Avenida vint minuts, just els primers i els últims. Però els del mig van condemnar les urgellenques. I de quina manera. Deu minuts sense anotar, els segons, van tallar les ales a la sorpresa. I això que el conjunt de Salamanca tampoc no va estar gaire encertat en moltes fases del partit. Però el seguici d'estrelles que entrena Miguel Ángel Ortega en té prou de sotmetre el rival per esgotament. Per domini del rebot. I si a més el deixa deu minuts sense anotar ni un sol punt?

Els compassos inicials van ser de clar color visitant. Mala cosa. La montgatina Sílvia Domínguez marcava el ritme. I de quina manera. Amb un tres i no-res el Perfumerías va passar al davant amb claredat. Molta. Massa (2-10). Amb un parell o tres de minuts s'havia obert un forat que feia presagiar un tsunami. Res més lluny de la realitat. El Cadí va serrar les dents, i després d'un triple de Mehryn Kraker va semblar treure's la son de les orelles. Va semblar, no; se la va treure. I va aprofitar l'entrada de la suposada segona unitat castellana per anar sumant. Recuperant pilotes en defensa, desimboltes en atac. Un parcial increïble de 12 a 0 feia passar les urgellenques al davant. I de quina manera.

El 17-12 amb què va acabar el primer quart semblava que, com a mínim, serviria per donar guerra a un adversari que no estava fi, tot i que al Salamanca no li cal estar-ho per ser un corcó si s'ho proposa. I tampoc no és que s'ho proposés gaire al segon quart. Però sí que va collar una mica més al darrere i va veure la cistella amb més facilitat. Angel Robinson començava a fer de les seves i, sobretot, imposava una llei, la del domini sota els cèrcols, que va fer anar encongint els braços a les locals. Els costava fins i tot llançar. Però, a més, quan ho van fer, i ho van fer amb suposada certa comoditat, no hi va haver manera. El 0-14 de parcial al segon quart va ser desolador. Obsessiu gairebé per a les de Bernat Canut.

Tot i així, el marge visitant no era pas res de l'altre món. Plantar-se al descans nou punts per sota sense ni tan sols anotar un sol punt al segon període era un mal menor. A la represa, el Cadí va alçar al cap. I Boquete especialment va treure el seu caràcter amb el qual va intentar contagiar la resta de l'equip. Si no hagués estat per Domínguez, altre cop, les urgellenques haurien entrat plenament dins el partit. Però el termòmetre de l'equip de Salamanca no ho va permetre del tot. I va anar portant l'aigua al seu molí. Encara bo que les urgellenques van poder vèncer el darrer parcial. Per treure's l'espineta.