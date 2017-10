El Dortmund cau a casa i Heynckes s'estrena amb una còmoda victòria

Jupp Heynckes va estrenar-se en el seu retorn al Bayern de Múnic amb una còmoda i àmplia victòria davant del Friburg (5-0). Els baveresos van ser molt superiors al seu rival i van aprofitar la derrota del Borussia Dortmund davant del Leipzig (2-3) per retallar diferències al capdavant de la lliga i seguir l'estela de més aprop. L'equip entrenat per Peter Bosz va ser incapaç de puntuar al Signal Iduna Park després de perdre per la mínima davant d'un Leipzig molt lluitador. Malgrat la derrota, el Borussia continua una jornada més al capdavant de la Bundesliga amb dos punts d'avantatge respecte al Bayern de Munic. El Hannover va perdre 1-2 contra l'Eintracht Frankfurt i l'Herta de Berlín va caure a casa davant el Schalke per 0-2. El Hoffenheim va empatar a 2 amb l'Augsburg i el Magúncia va guanyar 3-2 a l'Hamburg.