Dovizioso s'imposa al Japó després d'un altre mà a mà d'infart amb Marc Márquez

L'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) ha retallat distàncies amb el cerverí Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en guanyar el Gran Premi del Japó de MotoGP, disputat al circuit "Twin Ring" de Motegi i on Joan Mir (Honda) ha fallat el primer intent de proclamar-se campió del món de Moto3.

Márquez no ha pogut doblegar Dovizioso, que iguala en victòries amb el pilot de Repsol -cinc-, en una última volta en la qual un petit error gairebé l'ha fet anar per terra i potser l'ha desconcentrat prou perquè li superés el seu rival.

La diferència entre tots dos en la lluita pel títol mundial és de tot just 11 punts a favor del catalàa falta de tres grans premis per a la conclusió de la temporada.

Marc Márquez no volia sorpreses i per això quan s'ha apagat el semàfor vermell ha sortit com un tret per situar-se líder i encara que després ell s'hi ha situat inicialment l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), de seguida el va superarJorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17).

Una volta més tard Petrucci, que havia superat a Márquez, va fer el mateix amb Lorenzo i es va col·locar líder, mentre per darrere va arribar fins a l'altre pilot de Ducati, l'italià Andrea Dovizioso, aquest sí perillós per les seves aspiracions al títol mundial.

Un altre dels aspirants al títol, el gironí Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que havia sortit des de la cinquena línia -catorzè-, estava en aquell moment en la vuitena plaça just per davant d'Alex Rins (Suzuki GSX RR), que ha comès un error a final de recta a la primera volta però de seguida s'ha recuperat i ha començat a remuntar.

Petrucci ha marcat una volta ràpida en el tercer gir i amb això s'ha escapat una mica dels seus rivals, entre els quals Marc Márquez ha considerat que ja s'havia "aclarit" el terreny i ha tornat a superar Lorenzo per intentar atrapar l'italià.

La primera baixa rellevant ha sigut la de l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que ha arribat a ocupar la vuitena posició després d'avançar Jorge Lorenzo, però instants més tard ha anat per terra i amb això abocat a una retirada que l'allunya definitivament de la lluita pel títol mundial una temporada més.

Just a l'equador de la cursa, dotzè gir dels vint previstos, Petrucci tot just tenia una dècima de segon d'avantatge sobre Márquez, amb Dovizioso després de la seva estela, a cinc dècimes de segon i ha sigut llavors quan el pilot de Repsol Honda ha atacat l'italià per superar-lo i recuperar el liderat de la cursa, tot i que en aquest mateix gir -decimotercero- Dovizioso ha avançat al seu compatriota per evitar que el cerverí s'escapés.

Entre tots dos s'ha establert una particular baralla que ha arribat fins a menys de tres voltes per al final, quan tots dos s'han embrancat en un duel mà a mà amb avançaments al límit.

Les dues voltes finals han resultat d'autèntic infart i tot i que Márquez ha intentat aguantar la primera posició, Dovizioso ha sabut esperar la seva oportunitat per doblegar per segona vegada en un mà a mà molt semblant al d'Àustria, a un Marc Márquez que no ha llançat la tovallola en cap moment .

L'italià Romano Fenati (Honda) ha sigut el vencedor de Moto3, en una cursa a l'esprint, reduïda a escassament tretze voltes, en les que ha frenat les intencions de l'espanyol Joan Mir (Honda) de proclamar-se matemàticament campió del món, ja que per primera vegada en el que va de temporada el pilot de Palma de Mallorca ha acabat fora dels punts i haurà d'esperar a Austràlia per proclamar-se campió.

L'única vitoria catalana al Japó ha arribat de la mà d'Alex Márquez (Kalex), que ha protagonitzat una contundent victòria a Moto2 per davant del Xavier Vierge (Mistral 610), que ha aconseguit el seu primer podi mundialista, i del malai Hafizh Syahrin