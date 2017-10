Jordi Méndez salva un punt per a l'Igualada HC amb un gol set segons abans del final

Una rematada d'una de les perles del planter igualadí, Jordi Méndez, quan només faltaven set segons per a la finalització del partit va permetre l'Igualada Hoquei Club sumar el primer punt de la temporada en un duel en què gairebé sempre va haver de remar contra corrent contra un Club Patí Vic que ja assaboria la victòria.

El duel va començar intens i els osonencs en van treure partit amb un contraatac amb bola llarga per a Mia Ordeig, que va superar amb classe Elagi Deitg en l'u contra u. Els anoiencs no es van rendir i van arribar amb certa claredat davant d'Octavi Tarrés, tot i que el Vic també tenia oportunitats de fer el segon gol. No va ser fins a la segona meitat, però, que va arribar el gol de l'empat gràcies a una rematada de Sergi Pla.

L'alegria, però, no va durar gaire, ni tan sols un minut, ja que una falta directa contra els arlequinats va suposar l'1-2 en contra, anotat per Tirso García. L'Igualada va atacar, Roger Bars va arribar a estavellar un xut al pal fins que va arribar l'acció de Jordi Méndez que va salvar un punt.