Kepa i Vesga retornen el somriure a l'Athletic a costa d'un bon Sevilla

Aduriz lluita per la pilota amb Carole EFE/MIGUEL TOÑA

La gran actuació del porter de l'Athletic, Kepa Arrizabalaga, i el gol de Mikel Vesga, van donar la victòria a l'equip de Bilbao davant el Sevilla. Un triomf que permetia a l'equip bilbaí trencar la mala ratxa de sis partits sense guanyar.

Ambdós conjunts van disputar un matx molt intens i emocionant. Els sevillans van gaudir de moltes ocasions per fer el gol però es van topar amb el mur de Kepa. El jove porter local va ser clau en dues jugades. Primer va treure un mà a mà davant Ben Yedder i després va aturar un xut ajustat al primer pal de Lionel Carole.



Duel igualat i amb alternatives

Amb Williams i Nolito a la banqueta, va arrancar millor l'Athletic, el qual buscava les entrades de Lekue per la banda dreta. Tot i això, va ser el Sevilla qui va avisar primer amb un remat de Lenglet després d'una falta lateral.

Poc abans de la mitja hora de partit, els visitants van aconseguir el control del joc, arribant amb assiduïtat a la porteria de Kepa. Quan els de Cuco Ziganda arribaven feliços al descans amb el 0-0 després que Kepa salvés els mobles, Vesga es va trobar l'1-0 amb un sutil toc per damunt del porter sevillà en una jugada embolicada a l'àrea visitant.

La segona part també va començar amb els bilbaïns demanant un penal per una possible mà de Corchia a xut de Raúl Garcia. Els locals van començar més forts i Aduriz va tenir el 2-0 en una rematada que va aturar còmodament Sergio Rico. Els sevillans van seguir la mateixa tònica que a la primera part, és a dir, de menys a més. Tot i això, no van ser capaços de superar un, ahir, imbatible Kepa Arrizabalaga.

Aquest resultat retorna l'Athletic a la mitja taula, a l'espera que es completi la vuitena jornada.