L'Araberri explota un gran últim quart per assaltar la pista del líder

El líder de la LEB Or, la Unión Financiera Oviedo, va caure derrotat a casa contra un Araberri que va saber aprofitar millor els dar-rers partits d'un duel dominat pels asturians. Un triple d'Uclés quan encara faltaven tres minuts per a la finalització del partit va situar un 71-74 que el conjunt de Carles Marco ja no va saber remuntar. Els bascos es van escapar fins a un 71-76 i, tot i que Barro va posar els locals a tres punts ja al darrer minut, un altre tir en suspensió d'Uclés a falta de 15 segons per al final va deixar el resultat sentenciat. Avui, el Melilla pot convertir-se en líder en solitari de la competició si guanya aquest migdia l'Iberostar Palma.