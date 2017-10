Nadal es veurà les cares aquest matí contra Federer a la gran final de Xangai

El Màsters 1000 de Xangai serà l'escenari de la final somiada entre el número 1 del món, Rafa Nadal, i el número dos, Roger Federer, després que ambdós tennistes guanyessin les seves respectives semifinals i regalessin a l'afició de la Xina la millor de les finals.

El balear va aconseguir superar a les semifinals el croat Marin Cilic per 7-5 i 7-6. Per la seva banda, el suís va desfer-se amb més problemes de l'argentí del Potro, per 6-3, 3-6 i 3-6.

D'aquesta manera, serà la final número 38 entre tots dos jugadors, amb un balaç molt superior per a l'espanyol, amb 23 victòries contra Federer. El suís però, ha estat capaç de guanyar els darreres quatre partits, el més recent dels quals va ser la final del Màsters 1000 de Miami, amb victòria per a Federer. A les 10:30 del matí començarà la final a Xangai.