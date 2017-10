El Nàpols es manté invicte i la Juventus s'entrebanca a casa contra la Lazio

El Nàpols és més líder en solitari a la Serie A després del seu agònic triomf al camp de la Roma amb un gol de Lorenzo Insigne i també a causa que la Juventus perdés a casa davant la Lazio.

El Nàpols visitava l'Estadi Olímpic de Roma, en el seu desplaçament més difícil en el que va de lliga, i així va ser. Des del principi, els napolitans van dominar el joc, però l'equip local no va cedir i va aprofitar per sortir al contraatac. Tot i això, Insigne, al minut 20, va obrir un marcador que ja no es tornaria a modificar, tot i la pressió dels romanesos, fins al darrer sospir del partit

Per la seva banda, la Juventus va caure contra tot pronòstic a casa davant la Lazio gràcies a un Immobile que va fer dos gols i es va mostrar imparable. Dybala va tenir l'empat a les seves botes però va fallar el penal decisiu.