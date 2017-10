Valverde: «Donarem per bo l'empat tot i saber que volíem guanyar el partit»

Ernesto Valverde continua sense guanyar cap partit a Diego Simeone. Després de dotze enfrontaments, amb el d'ahir, vuit victòries per a l'argentí i quatre empats en el pas del tècnic barcelonista pel València, l'Athletic i el seu actual equip. Ahir, podria haver vençut, com podia haver perdut, ja que l'1-0 es va mantenir al marcador durant molta estona, fins que va anotar Luis Suárez.

Valverde va explicar al micròfon de Movistar Plus que «tenim una sensació positiva del partit. Hem de fer valer el punt contra un gran rival. Era molt complicat superar les seves línies de pressió». Fent referència a la minipolèmica amb Simeone de divendres, en què l'entrenador de l'Atlètic va dir que la gespa estaria com ells volguessin ja que, «quan jo convido, poso les tovalles, els plats i els vasos», Valverde va respondre ahir que «ha estat un bon sopar perquè s'ha vist un gran espectacle al camp». També es va referir a André Gomes i al fet que no l'hagués substituït explicant que «és un jugador que serà important per a nosaltres».

Valverde no va voler fer gaire cas de la polèmica per la celebració de Suárez i, de Messi, va dir que «tenia desgast pel viatge i els partits amb l'Argentina, però ell sempre respon bé». També va fer esment de Deulofeu quan va afirmar que «és un jugador que arrisca molt, en cada jugada, és explosiu», i va valorar positivament la seva col·laboració en l'empat. Això sí, va matisar que «donarem per bo l'empat, tot i que volíem guanyar el partit i ho hauríem pogut fer. Hi havia un trànsit terrible a la seva àrea» durant el duel.



Suárez en volia més

Per la seva banda, l'autor del gol del Barça, Luis Suárez, de qui el seu tècnic va dir que «espero que ara iniciï una bona ratxa», va declarar que «després d'anar tot el partit a remolc, no és un mal resultat contra un equip que lluita pel títol de lliga. Defensen molt bé i tenen un gran porter, però marxem amb la sensació que ens mereixíem més».

Per la seva banda, Diego Simeone va desvelar que «a la primera part estàvem molt còmodes. Ha estat una llàstima que no haguem pogut tancar la feina amb un contraatac a la segona meitat». De Messi va dir que «no semblava que estigués cansat pels partits amb la selecció».