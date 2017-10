Zarco és el més ràpid a Motegi i Márquez falla en l'estratègia

El francés Johann Zarco (Yamaha) va aconseguir la seva segona millor classificació dels entrenaments de la temporada en el seu debut a MotoGP, després de ser el més ràpid en el GP del Japó, al circuit de Motegi. El pilot cerverí Marc Márquez (Repsol Honda) va fallar en la seva estratègia després d'optar per montar els pneumàtics de sec quan l'asfalt encara no estava per aquestes condicions.

Danilo Petrucci (Ducati) va aprofitar les condicions climatològiques per col·locar-se en una meritòria segona posició, mentre que el català Marc Márquez completarà la primera fila de la sortida en el tercer lloc. Aleix Espargaró sortirà en el quart lloc per davant de Jorge Lorenzo i de Dani Pedrosa. Andrea Dovizioso, en plena lluita pel Mundial, sortirà molt retrasat, al novè lloc.

El japonés Takaaki Nakagami (Kalex) va ser el més ràpid de Moto2 i va aconseguir la pole davant tots els seus compatriotes. Àlex Márquez (Kalex) i Xavier Vierge (Mistral 610) acompanyaran el pilot japonés en la primera fila de la sortida. En la categoria més petita, la Moto3, l'italià Nicolo Bulega (KTM) sortirà en el primer lloc després de parar el cronòmetre amb un temps de 2:09:320, davant del seu compatriota Niccolo Antonelli (Honda) i l'espanyol Arón Canet (Honda).