El Cadí perd durant cinc mesos l'ala Ariadna Pujol, operada del genoll

L'ala mataronina del Cadí la Seu, Ariadna Pujol, estarà entre quatre i cinc mesos de baixa després que divendres se sotmetés a una operació quirúrgica per posar remei al trencament del lligament extern del genoll esquerre que es va fer durant el primer partit de la temporada. Pujol era una de les apostes del club urgellenc per aquest curs, després que finalitzés la seva etapa universitària als Estats Units. La intervenció, realitzada pel traumatòleg del club, Sergi Francisco, al Sant Hospital de la Seu va transcórrer amb total normalitat.

Perseguint una rival -Ellen Nystrum- en la segona part del partit que enfrontava el Cadí a l'IDK de Guipúscoa en l'Open Day de Madrid, Pujol va relliscar i es va trencar el lligament, com van confirmar les proves que se li van fer els dies següents. Podia haver optat per un tractament més conservador que li hauria suposat un temps menor de baixa, però tampoc no li oferia una solució total. La intervenció quirúrgica juntament amb una bona recuperació que iniciarà en breu si li garanteix el restabliment íntegre del lligament.

Ariadna Pujol va mostrar el seu optimisme poc després de sortir del quiròfan. A través de les xarxes socials llançava un «It's a topic but a minor setback for a major comeback #roadtomycomeback». O quelcom així com "és un tòpic, però faig un petit pas enrere per fer-ne un endavant de més gran #camícapalmeuretorn". El Sedis Bàsquet ha fet costat en tot moment a la decisió de la jugadora alhora que li ha garantit que manté la confiança en ella.



Més baixes

La de Pujol no és la única baixa que té Bernat Canut. Encara no ha pogut debutar en la lliga estatal la capitana Georgina Bahí. La pivot gironina es va trencar el soli durant la final de la Lliga Catalana i ja s'ha perdut quatre partits. Encara n'estarà un parell més de baixa. Bahí es troba ara, aproximadament, a l'equador de la seva recuperació. I no es vol córrer. Cap de les dues jugadores, doncs, no podrà jugar aquest divendres (20.45) contra l'Snatt's Sant Adrià al Palau d'Esports de la Seu i en partit corresponent a la cinquena jornada de lliga amb el qual s'intentarà oblidar la clara derrota de dissabte contra el Perfumerías Avenida.