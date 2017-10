El CB Igualada competeix però cau a la pista del líder imbatut

El conjunt cadet del Club Bàsquet Igualada no va poder contra el Femení Maresme, el líder encara invicte de la categoria. Tot i la gran lluita de l'equip visitant, el resultat final va ser de 75-62.

Les de Sant Andreu de Llavaneres sortien com a clares favorites després d'un ple de victòries en aquesta fase prèvia de la competició. No obstant això, les igualadines no es van atemorir i van plantar cara al seu rival.

Tot i la superioritat física de les locals, les d'Anoia van competir el matx amb alta intensitat fins al tercer quart; període que finalitzava amb un empat, 49-49 al marcador.

Va ser als darrers minuts del partit que la superioritat en el joc interior del Femení Maresme va condemnar la feina feta de les igualadines, ja que van veure com en els darrers instants marxaven en el marcador fins tancar el duel amb 13 punts de diferència.