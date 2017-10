Doncic conquereix la pistadel campió i el Barça es tornaa exhibir al Palau

L'extraordinària actuació de Luka Doncic, amb 16 punts, 10 rebots i 7 assistències, va ser cabdal perquè el Reial Madrid es revengés de la final de la lliga passada i guanyés a la pista del València de Rafa Martínez (82-86) en el partit de la quarta jornada de la lliga Endesa. El santpedorenc va anotar 9 punts, amb dos triples. Els blancs, que comparteixen liderat amb el Barça i amb el sorprenent Montakit Fuenlabrada, van dominar la primera part, però va veure com els locals, impulsats per Will Thomas i Tibor Pleiss, se situaven davant (58-53) al final del tercer període. El partit va arribar igualat al final, però un bàsquet d'Ayón va situar davant el Madrid i un triple de Taylor va sentenciar el duel.

Pel que fa al Barça, el seu partit contra el Monbus Obradoiro no va tenir color i el va guanyar per 102-58, amb una gran defensa que va ofegar els gallecs. El 29-7 del segon període ja va deixar les coses clares i la resta del partit va ser un espectacle per als aficionats locals. Pierre Oriola, amb 19 punts, va ser el màxim anotador local, Marc Garcia va ser uns minuts a la pista sense encistellar i l'esparreguerí de l'Obradoiro David Navarro només va poder anotar un bàsquet.



El Fuenlabrada, imparable

La sorpresa de l'inici de la temporada està sent el Montakit Fuenlabrada, que ahir va aconseguir la quarta victòria de la temporada en derrotar el Baskonia per 80-75, amb 15 punts de Cruz, després de suportar l'empenta final dels vitorians, que havien començat fatal.

De la resta de partits, nova der-rota, la tercera, del Divina Seguros Joventut (73-76), contra l'Iberostar Tenerife. Els badalonins no han vençut en cap partit, juntament amb el Tecnyconta Saragossa, el Betis i el Burgos, tot i que l'equip de Diego Ocampo ha jugat un partit menys. Ahir, el Bilbao també va vèncer els aragonesos (77-72), l'UCAM Múrcia d'Ibon Navarro va remuntar a la pista del Gipuzkoa (67-69) i el MoraBanc Andorra va guanyar l'Herbalife Gran Canària (78-76), en la seva primera victòria de la temporada.