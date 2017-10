Dovizioso torna a vèncer Márquez en el cos a cos i comprimeix el Mundial

El pilot italià de Ducati Andrea Dovizioso sembla disposat a presentar batalla en el Mundial. Ahir, al circuit de Motegi, va aconseguir guanyar una altra lluita cos a cos amb el líder del campionat, un Marc Márquez que va tenir un ensurt a la darrera volta i que va preferir conservar abans d'anar al ter-ra i hipotecar les seves possibilitats de títol. Quan falten tres curses per al final del campionat, Márquez només té onze punts de diferència respecte del seu màxim rival i 41 sobre un Maverick Viñales que ahir va ser setè i que sí que sembla que ha dit adéu a les possibilitats de ser campió.

Márquez va intentar treure partit d'una bona arrencada i escapar-se, en un traçat mullat per la pluja. De seguida, però, va ser caçat pels corredors de Ducati, que sembla que en aquest final d'any juguen a favor de Dovizioso. Aquest va arribar poc després al grup capdavanter, quan Petrucci el liderava i just abans que Valentino Rossi caigués i hagués d'abandonar.

A mitja cursa, Márquez va decidir avançar Petrucci i Dovizioso va fer el mateix per evitar que el cerverí s'escapés. Les dues darreres voltes van ser molt interessants. Márquez va intentar mantenir la primera posició, però Dovizioso es mostrava més fort i va superar-lo, tal com havia passat a Àustria.

Després de la cursa, el líder del Mundial va admetre que «m'he vist a terra tres cops. Al revolt número 8 de la darrera volta m'he mantingut a la moto per alguna raó, i també a la 7 i a la 3, en avançar Dovizioso. Allà pensava que tots dos cauríem». Márquez va lamentar que «dues dècimes m'han separat de cinc punts, que en realitat són deu. L'important, però, és que anem onze punts al davant i cal saber utilitzar aquesta diferència. A veure com van les següents curses. A Austràlia, Maverick pot anar molt de pressa, però ja pots gestionar-ho tot d'una altra manera».



Líders amb problemes

Pel que fa a les categories petites, els dos líders destacats van tenir dues males jornades. En Moto2, Franco Morbidelli només va poder ser vuitè, però va tenir sort que el seu màxim rival, el suís Thomas Lüthi, encara ho va fer pitjor i va acabr onzè. Àlex Márquez ho va aprofitar per guanyar la cursa i retallar el desavantatge, tot i que encara és molt lluny del primer lloc del Mundial. Pel que fa a Moto3, mal dia per al líder, el mallorquí Joan Mir, que va ser setzè i no va poder puntuar. Romano Fenati va vèncer amb molta claredat i queda 55 punts darrere de Mir quan en queden encara 75 en joc en les properes tres curses.