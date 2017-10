Federer trenca la ratxa de victòries de Nadal a Xangai

El suís Roger Federer va posar fi aquest diumenge a la ratxa guanyadora del número u del tennis mundial, Rafa Nadal, en vèncer a la final de Xangai per 6-4 i 6-3 en un partit en què el mallorquí no va estar al seu millor nivell i en el qual es va comprovar el seu desgast físic per acumulació de partits. El número dos del món va interrompre les 16 victòries consecutives del balear i va aconseguir guanyar el seu sisè títol de la temporada. Aquesta és la primera derrota de Nadal des que va recuperar el número u després de guanyar el títol a l'Obert dels Estats Units.

Nadal, que va jugar amb un estabilitzador per protegir-se el genoll, es va veure visiblement cansat durant els 72 minuts que va durar el partit. En les últimes dues setmanes n'ha jugat onze, alguns d'alta intensitat com en els quarts de final i en la semifinal de Xangai.

Després de la trobada d'aquest diumenge són 15 les vegades que el suís ha guanyat l'espanyol de les 38 que s'han trobat, encara que per veure l'última victòria de Nadal sobre Federer cal remuntar-se al 2014, quan va aconseguir imposar-se en les semifinals de l'Open d' Austràlia.

Després de rebre el trofeu de subcampió, Nadal va donar l'enhorabona a Federer per haver jugatr un «fantàstic» partit, i va assegurar que aquest any ha estat el més reeixit de la seva carrera a la Xina després d'haver arribat a la final a Xangai i haver guanyat fa una setmana l'Open de la Xina a Pequín. Segons el seu punt de vista «han estat dues setmanes grandioses i estic molt feliç per tot el que m'ha passat a la Xina».

La superioritat del suís es va poder veure des del primer punt del primer set (de 35 minuts), en què Federer va trencar el servei al mallorquí i va dedicar la resta de punts a defensar el seu servei i castigar Nadal amb 16 cops gua-nyadors, només cinc errors no forçats i 7 serveis directes. El segon set va ser un passeig per al suís des que va aconseguir trencar-li el servei en el cinquè joc i posar-se amb un 3-2 a favor decisiu.