«Ens fan molts gols a pilota parada, un aspecte que hem de corregir»

? Decebut per la derrota, la segona com a local, Jose Solivelles, tècnic del Manresa, va comentar que «la primera part ha estat igualada però a la segona els hem tingut al seu camp i quan millor estàvem jugant ha arribat el seu gol, de nou a pilota parada, un aspecte que hem de cor-regir, sens dubte. A més, a casa no podem imprimir un bon ritme de circulació de pilota». També va recalcar que «no és casualitat que el Farners que sigui líder, és l'equip que ha guanyat més partits i el que ha fet més gols. Han fet el seu partit, però a mi també m'agradaria guanyar com ho han fet ells». El Manresa es podia posar líder, i sobre això Solivelles ha recalcat que «aquesta circumstància no ha pesat als jugadors, segur. Tot just ens trobem a la setena jornada».