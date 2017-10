Un gran Boja lidera un Artés que venç a Sabadell i és colíder

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Pia Sabadell, on es va imposar per un resultat final de 74-81. Això va ser possible gràcies a la gran actuació d'Eduard Boja, que va acabar amb uns números d'escàndol: 32 punts, 19 rebots, nou faltes rebudes i un total de 50 de valoració. Amb aquest triomf, els artesencs se situen colíders del grup 1 de Copa Catalunya juntament amb l'altre equip de les nostres comarques, el Tenea Esparreguera.

L'equip dirigit per Toni Manyosas es va presentar a Sabadell amb les baixes importants de tres dels seus interiors: Llort, Illa i Pepo. Els locals van fer un gran inici de partit, castigant els bagencs amb el seu potent joc interior i amb tres triples gairebé consecutius. Aquesta situació va fer que arribessin al final del primer quart amb cinc punts de marge (25-20). En el segon període els visitants no van perdre la calma en cap moment i van capgirar el marcador, que a la mitja part de l'enfrontament reflectia un resultat parcial de 41-43.

En la segona meitat, l'Artés va fer una bona sortida i va aconseguir clavar un parcial de 2-15 gràcies, especialment, a l'encert tant en atac com en defensa. Es va arribar al final del tercer quart amb catorze punts de renda pels artesencs (51-65). En els darrers deu minuts, els visitants es van mantenir sòlids i es van endur el triomf. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés rebrà a la seva pista el Grup Barna, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 21 d'octubre a partir de les 18.05 hores.