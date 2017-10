Un gran últim quart permet al Navàs assolir la victòria a la pista dels Monjos

El Navàs Viscola va assolir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista dels Monjos, on es va imposar per un resultat final de 57-68. La primera part va ser molt igualada (35-37 al descans) i en el tercer quart els locals van tenir un màxim avantatge de sis punts. En els darrers deu minuts, els Monjos van notar el cansament i els bagencs ho van aprofitar per intensificar la seva defensa. Això va provocar un parcial de 3-17 que va donar el triomf als navassencs. La propera jornada, el Navàs rep el Tarragona, diumenge a les 18 h.