Icardi, de penal, dóna a l'Inter el derbi de Milà i la segona posició

Un penal transformat per Mauro Icardi a l'últim minut va donar a l'Inter la victòria en el derbi de la Madonnina contra el Milan i li va permetre situar-se en segona posició, amb dos punts de desavantatge respecte del líder, el Nàpols. El jugador sud-americà va anotar un hat-trick. Els seus dos primers gols van ser empatats per Suso i Bonaventura, però en la jugada decisiva, un penal de Ricardo Rodríguez, ja no hi va haver marxa enrere. L'Inter té ara tres punts de diferència sobre la Juventus i la Lazio.