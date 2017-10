L'Asfe es mostra superior des de l'inici i assalta la pista del GEIEG B gironí

L'Asfe de Sant Fruitós de Bages va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió en la complicada pista del GEIEG gironí, on es va imposar per un resultat final de 45-60.

Les jugadores visitants van estar molt concentrades ja des del salt inicial i en els primers minuts ja van obrir un forat important en el marcador, amb marges d'entre vuit i deu punts. Es va arribar al final del primer quart amb un resultat de 16-26.

En el segon període es va mantenir el domini de l'equip visitant, que va saber aprofitar els avantatges per tal de fer crèixer fins a quinze punts la diferència en l'electrònic. En el temps de descans el resultat era de 25-39.

Va ser al començament del tercer temps quan l'Asfe va aconseguir la màxima diferència en el marcador (29-49); i, tot i que de forma immediata va arribar una reacció del conjunt de Girona, que tot i clavar un parcial de 8-0 i apropar-se lleugerament en el marcador, no va poder atemorir a les jugadores de Sant Fruitós.

En el darrer període, l'equip visitant comptava amb un marge de disset punts que ja va ser definitiu, ja que tots dos equips no van estar gaire encertats en els seus llançaments, tal com es pot veure en el marcador parcial de l'últim quart (6-4). En aquest tram final de partit es va produir un greu contratemps per a l'equip fruitosenc, ja que Cristina Moya es va lesionar el genoll i va abandonar la pista amb molt dolor. De moment, encara no es coneix la gravetat de la lesió ni quant temps haurà d'estar apartada dels terrenys de joc.En la propera jornada, l'Asfe Sant Fruitós rebrà a la seva pista el Femení Sant Adrià B, diumenge a partir de les 12:30 hores.