L'escola Pia Àguiles torna a vèncer tot i patir en un descontrolat darrer quart

El conjunt igualadí de l'escola Pia Àguiles va sumar una nova victòria que el posiciona com a segon classificat del grup 1 de Primera Catalana femenina. Aquesta vegada, com a equip visitant, es va veure les cares amb el CB Cervera que va ser capaç de posar la por al cos a les jugadores anoienques, encara que aquestes no van permetre deixar escapar el seu cinquè triomf (56-60).

Des de bon inici l'Escola Pia va saber imposar el ritme del matx, van castigar el balanç defensiu lent proposat pel conjunt local i ho van aprofitar per trencar la primera escletxa en el marcador; que tancava els primers deu minuts amb un ampli resultat de 11-23.

La reacció de les noies del Cervera va arribar amb el segon quart. Una defensa sòlida i el domini absolut en el rebot (tant en atac com en defensa), els va permetre retallar distàncies i posar-se dins el partit.

A la represa, amb només cinc punts de coixí favorables a les d'Igualada, ambdós equips van mostrar la fam de victòria i van proposar un joc molt anivellat i d'alta intensitat. No obstant, l'encert igualadí des de la línia de triple va ser clau per evitar que el conjunt local capgirés l'electrònic.

El duel seguia obert en el darrer període ja que van ser les locals les que van aconseguir controlar el ritme i es trobaven còmodes dins la pista encara que el rellotge els va impedir culminar la remontada i va donar una nova victòria treballada i merescuda al conjunt de l'Escola Pia Àguiles.

L'equip d'Igualada vol mantenir la bona ratxa en la seva propera cita, que no serà fins el dissabte dia 28 d'octubre, quan es desplaçaran a la pista del vuitè classificat, el Manyanet Reus.