L'Esparreguera reacciona a la represa i suma una nova victòria contra el Grup Barna

El Tenea Esparreguera segueix sense conèixer la derrota en les tres primeres jornades del grup 1 de Copa Catalunya, ja que es va imposar a la complicada pista del Grup Barna per 52-64.

En els deu primers minuts del matx, els esparreguerins no van aprofitar tot el seu potencial ofensiu i van estar molt imprecisos en atac. Aquesta situació la va saber aprofitar el conjunt barceloní per agafar sis punts d'avantatge al final del període inicial (16-10). En el segon, l'equip del Baix Llobregat Nord va recuperar sensacions, però no va poder capgirar el marcador i va arribar al descans cinc punts per sota (29-24).

En la segona meitat, el tècnic de l'Esparreguera, Òscar Navarro, va introduïr canvis tàctics, com ara fer arribar pilotes als jugadors interiors perquè aquests anotessin o traiessin la pilota a fora per buscar tirs alliberats. Aquest fet, acompanyat d'una bona circulació de pilota i un augment de la intensitat defensiva, va fer que els visitants remuntessin i finalitzessin el tercer quart amb quatre punts de marge (41-45). En els deu darrers minuts, els esparreguerins es van mantenir sòlids i es van endur un nou triomf.