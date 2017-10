El Martorell segueix sense conèixer el triomf a LEB Plata

El Martorell segueix sense conèixer la victòria a la LEB Plata, ja que dissabte a la tarda va caure a la complicada pista de l'Extremadura Plasència per un resultat final de 78-60.

Tot es va començar a torçar en la roda d'escalfament, ja que el pivot egipci Ahmed Khalaf, un dels jugadors importants dels martorellencs i millor jugador de la segona jornada de la competició, no va poder saltar a la pista per una lesió al genoll. Amb la seva absència, els visitants van optar per Deng Mabior com a referent en el joc interior. Però el Martorell no va començar gaire inspirat en el llançament exterior, i això ho va aprofitar el conjunt local per agafar el domini i finalitzar el primer quart amb tres punts de diferència (15-12). En el segon quart, el tècnic Adrià Alonso va decidir apostar per alers alts com Nil Brià i Albert Homs, però quan l'ivorià Aboubacar va tornar a pista, la seva intimidació va fer que els locals marxessin en el marcador i arribessin a la mitja part de l'enfrontament amb catorze punts de renda (39-25).

En la segona meitat, la tònica va ser pràcticament la mateixa que al final del segon, i el Plasència no va donar cap possibilitat al Martorell, que al final del tercer quart ja perdia per trenta punts (68-38). En els deu darrers minuts, els locals es van relaxar i els jugadors del Baix Llobregat Nord ho van aprofitar per retallar distàncies en l'electrònic, però sense posar en perill la victòria del Plasència en cap moment.