El Melilla se situa com a líder solitari i el Breogán també es troba imbatut

El Melilla, únic botxí de l'ICL Manresa a la lliga, es va situar ahir líder solitari de la lliga LEB Or, tot i que no és l'únic equip que no ha perdut cap partit. El Café Candelas Breogán, amb la seva victòria a la pista de l'Actel Força Lleida, tampoc no coneix la derrota, malgrat que els de Lugo tenen un partit menys, el que van ajornar a la pista del Valladolid a la segona jornada de la competició.

Els melillencs van basar-se en un espectacular darrer quart per superar l'Iberostar Palma, que havia mantingut el partit igualat durant tres quarts. Els punts del gegant Fran Guerra, un total de 17, van ser essencials en el parcial de 28-16 del darrer període.

Gairebé el mateix va fer el Breogán, que perdia per un punt al final del tercer període a la pista del Lleida, però que va clavar un parcial de 14-28 per guanyar el partit. El joc coral dels gallecs va tenir el en el suec Löfberg, autor de 19 punts, el seu millor home. El navassenc Salva Arco en va fer 13 i el manresà Miquel Feliu, a les files dels lleidatans, també va fer dobles dígits amb 10 d'anotats.



El Sammic aguanta el ritme

A part de l'Oviedo, el Prat i l'Araberri, que van jugar dissabte, ahir es va situar en el grup d'equips amb tres victòries un altre equip basc, el Sammic, que va guanyar per 62-73 a la pista del Carramimbre Valladolid. L'equip d'Azpeitia va adquirir la diferència en el segon quart, amb un parcial de 8-24 que ja va deixar estabornits els val·lissoletans. Van destacar els 19 punts de Deng de Ciman, germà de l'exjugadora del Cadí, Margaret de Ciman.

L'anècdota de la jornada es va produir a Ourense, on el derbi entre els locals i el Leyma Corunya va haver de ser suspès ja que a la ronda d'escalfament es va trencar el suport d'una de les cistelles. Com que al Pazo Paco Paz no hi havia cap cistella de recanvi, es va haver d'ajornar el partit que s'haurà de disputar els propers dies. Dels partits d'ahir, també van destacar el primer triomf del Levitec Osca i la victòria del Barça B a la pista del Tau Castelló, el darrer rival de l'ICL.