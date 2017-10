El Nàstic juvenil no troba el premi i perd injustament

El Gimnàstic juvenil no va poder puntuar davant del Sant Andreu (1-2) i va encaixar la primera derrota de la temporada al Gimnàstic Parc. Un gran ambient al camp bagenc feia preveure una tarda d'emocions a Manresa.

Tot va començar com un gerro d'aigua freda per als jugadors de Ferran Costa després d'encaixar el primer gol de la tarda quan en un refús d'un córner, al minut 8 de partit, Montoya va ser molt llest i va aconseguir posar el 0-1 amb un gran xut. Malgrat el gol, els jugadors locals, amb el suport de l'afició, van començar a gaudir de les primeres ocasions. Al minut 26 Priego no va estar encertat i el seu xut se'l va parar el porter visitant.

Els minuts passaven i cap equip era capaç de governar el joc. Alti va gaudir de la millor ocasió del partit just abans d'arribar al descans, al minut 43, però el seu xut dins de l'àrea petita va sortir llepant el pal. A la represa els escapolats van sortir a per totes i ja només començar el porter visitant va fer una gran aturada després que de Sande rematés de cap. Dos minuts més tard l'àrbitre va treure de polleguera, amb la seva actuació, l'entrenador local, Ferran Costa, i va expulsar-lo. Cinc minuts després l'àrbitre va empassar-se un clar penal a favor dels bagencs. Gassan va tornar a liderar l'equip amb el seu gran joc aeri i va poder empatar de cap al minut 65. Quan semblava que arribaria el 2-1, el visitant Ferran va definir molt bé davant Van den Berg i va posar l'1-2 per al Sant Andreu. El Nàstic ho va intentar sense sort